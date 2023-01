Brasil prepara-se para o último adeus a Pelé

Cortejo vai percorrer as ruas de Santos com caixão do jogador. Funeral será reservado à família e amigos próximos.

Esta terça-feira marca o adeus definitivo ao "rei" Pelé. As últimas horas foram marcadas pela forte emoção dos adeptos: o corpo do jogador esteve em câmara ardente no estádio do Santos desde segunda-feira, com o clube a confirmar que mais de 78 mil pessoas fizeram questão de se despedir pessoalmente da lenda do futebol. A seu pedido, Pelé vai ser sepultado num cemitério vertical, com um memorial construído para guardar os restos mortais do jogador.

Depois de cinco dias de cerimónias fúnebres e homenagens, o corpo do antigo jogador vai ser sepultado ao início da tarde, numa cerimónia reservada à família e amigos próximos. Antes disso, o caixão segue em cortejo pelas ruas de Santos, município no estado de São Paulo, passando pelas ruas que viram nascer e crescer aquele que, para muitos, é o melhor futebolista de todos os tempos.

Neste momento, o caixão de Pelé está a ser preparado para a viagem pelas ruas do município de São Paulo. Foi no Santos que o jogador se estreou como profissional, com apenas 15 anos, dando início a uma carreira que veria 1282 golos em 1372 jogos. Se olharmos apenas para jogos oficiais, o astro marcou por 762 vezes em 825 jogos, sendo a contabilização exacta dos golos de Pelé uma das discussões mais acesas na história da modalidade.

Até às 10h locais (13h em Portugal continental), o velório permaneceu aberto aos adeptos. O caixão de Pelé segue agora em cortejo, com uma paragem programada junto à casa da mãe. Dona Celeste – como é conhecida – completou 100 anos e, de acordo com a irmã de Pelé, em declarações ao site ESPN na sexta-feira, ainda não sabia da morte do filho.

"Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Não sabe, ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Dico está assim, mas vamos rezar por ele, né, mãe?'. Às vezes ela abre o olho. Mas consciente ela não está", explicou Maria Lúcia do Nascimento, irmã de Pelé.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, marcou presença no velório, sugerindo que todos os países do mundo baptizassem um estádio com o nome de Pelé. Lula da Silva, que tomou posse como Presidente do Brasil no domingo, confirmou presença no funeral do jogador. Já Neymar, capitão da selecção brasileira e jogador do Paris Saint-Germain, vai permanecer em Paris, fazendo-se representar pelo pai e empresário, Neymar da Silva Santos.

O "rei" Pelé morreu na quinta-feira, 29 de Dezembro, aos 82 anos, depois de complicações no tratamento de um cancro no cólon detectado em Setembro.