Márcia Aoki: Quem é a mulher que Pelé conheceu numa festa e com quem se casou em 2016

Imagine conhecer uma pessoa na década de 1980 e só começar a namorar com ela mais de 30 anos depois. Foi exactamente isso o que aconteceu com Pelé e a empresária Márcia Aoki, 56 anos. Ambos se viram pela primeira vez numa festa em Nova Iorque, mas juntaram os seus destinos três décadas depois.

Segundo relatos do próprio Pelé, em entrevistas antigas, o casal reencontrou-se dentro de um elevador no prédio de Márcia, em São Paulo. Então, a empresária acabara de se separar, e os dois iniciaram um romance. Pelé disse que seria a sua última namorada.

Em 2016, os dois resolveram subir ao altar para celebrar a união numa cerimónia íntima no Guarujá (a 86 quilómetros de São Paulo). Então, Pelé tinha 75 anos, e a mulher, natural de Penápolis (a 479 quilómetros de São Paulo), 50. Na sua página oficial no Facebook, Pelé publicou uma fotografia com a empresária, ao lado do bolo do casamento. Na legenda, o ex-jogador declarou “amor definitivo” pela mulher, e fãs comentaram enviando desejos de felicidade ao casal.

Antes de Márcia Aoki, o “rei” casara duas vezes, a primeira com Rosimeri Cholbi — que é mãe de Edinho, Jennifer e Kely —, e mais tarde com Assíria Nascimento, que deu à luz os gémeos Joshua e Celeste.

Durante as cerimónias fúnebres, Márcia Aoki esteve a todo momento ao lado do caixão do marido e em muitos momentos teve de ser consolada por familiares.

Nos últimos dias de vida, Pelé esteve rodeado da família, incluindo os netos Octávio Felinto Neto, 24, e Gabriel Arantes do Nascimento, 22, filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto. Apenas após batalha judicial, em 1996, é que esta foi reconhecida como filha e herdeira de Pelé.

Ao chegar ao velório do avô, eles afirmaram terem-lhe perdoado momentos antes de sua morte. "Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes", disse Gabriel. "Esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas", acrescentou Octávio.

Além deles, o filho de Pelé Edinho, e a irmã, Maria Lúcia, além de outros familiares, foram juntos ao estádio do Santos, de onde saiu o funeral.

O "rei" Pelé morreu na quinta-feira, 29 de Dezembro, aos 82 anos, depois de complicações no tratamento de um cancro no cólon detectado em Setembro.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.​