José Cardoso entra na corrida à liderança da IL

O gestor José Cardoso, de 51 anos, vai protagonizar uma candidatura à presidência da Iniciativa Liberal, juntando-se a Rui Rocha e Carla Castro, que já estão no terreno. A notícia foi avançada na tarde desta segunda-feira pelo jornal Observador e confirmada pelo PÚBLICO.

Apontado como uma das vozes mais críticas do partido à direcção de João Cotrim de Figueiredo, que está de saída, José Cardoso disse ao PÚBLICO que decidiu avançar por não se rever nas candidaturas dos dirigentes nacionais Rui Rocha e Carla Castro à sucessão.

“Não me senti reflectido nas candidaturas já apresentadas e, por isso, entendi que me devia de candidatar. A Iniciativa Liberal é, por natureza, um partido com muito debate e de ideias", justifica o conselheiro nacional, que encabeça a lista à comissão executiva.

José Cardoso não esconde as suas divergências em relação à actual liderança e avança que a sua candidatura é uma alternativa. “Queremos que as pessoas vejam que há outro caminho”, afirma, numa alusão à sua moção de estratégia denominada “Alternativa Liberal”, que será presentada sábado à tarde em Lisboa, um dia depois de terminar o prazo para a entrega das candidaturas à presidência do partido.

Defensor de um partido descentralizado, José Cardoso não concorda com a linha "dirigista" e "centralista" que a Iniciativa Liberal tem trilhado e pede um partido "vivo."

A entrada na corrida à presidência do partido levou o gestor a desistir do projecto que tinha de se candidatar ao conselho nacional pela lista D.

Com a saída inesperada de Cotrim, o calendário eleitoral interno da Iniciativa Liberal é antecipado um ano. Na última convenção, em Dezembro de 2021, a lista única de João Cotrim de Figueiredo à comissão executiva da IL foi eleita com 94% dos votos, sendo assim o presidente reeleito para um novo mandato à frente dos destinos liberais.

O novo líder da Iniciativa Liberal será escolhido na Convenção Nacional de 21 e 22 de Janeiro, em Lisboa.