Candidato à presidência da IL propõe criação de pelouros na direcção para preparar o partido para as próximas eleições.

A “Reforma do Estado, a redução da carga fiscal e a redução da dívida pública, até que esta chegue a um patamar máximo de 35% do PIB”, são algumas das bandeiras que Rui Rocha defende no âmbito da sua candidatura à presidência da Iniciativa Liberal (IL).