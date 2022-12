Candidatos à IL reconhecem que é preciso “dar um salto de crescimento sustentado”

Os dirigentes nacionais da Iniciativa Liberal Rui Rocha e Carla Castro serão provavelmente os únicos candidatos à sucessão de João Cotrim de Figueiredo, que está de saída da liderança do partido. Uma terceira candidatura à presidência da comissão executiva da IL que estava a ser ponderada soçobrou, pelo que a disputa deverá ser travada apenas entre os dois deputados. Rui Rocha conta com o apoio de Cotrim de Figueiredo, que renunciou ao mandato, e Carla Castro tem o apoio do primeiro presidente do partido, Miguel Ferreira da Silva, que lidera uma lista ao conselho nacional.