As mudanças de líder “dinásticas” e “oportunistas” no PCP e na IL

Se os militantes da IL poderão escolher o próximo líder, os comunistas conheceram o sucessor de Jerónimo no momento em que o líder do PCP anunciou a sua saída. O que une e separa estes processos?

No hemiciclo do Parlamento, a Iniciativa Liberal e o PCP sentam-se em lugares opostos. O que une e separa as mudanças de protagonistas liberais e comunistas? Embora a sucessão de liderança em cada um destes partidos seja determinada através de modelos diferentes – ao contrário do PCP, o próximo líder da IL será escolhido pelos votos dos militantes –, os procedimentos adoptados para definir os futuros protagonistas têm semelhanças e politólogos ouvidos pelo PÚBLICO ironizam ao falar em escolhas “dinásticas”.