Descobertos quatro crânios em encomenda enviada do México para os EUA

As autoridades mexicanas descobriram uma encomenda com quatro crânios humanos no Aeroporto de Querétaro, com destino à Carolina do Sul, nos Estados Unidos, segundo adiantaram na última sexta-feira.

Os crânios foram encontrados no controlo de segurança do aeroporto, embrulhados em plástico e papel de alumínio no interior de uma caixa de cartão, informou a Guardia Nacional em comunicado.

A encomenda foi enviada do estado de Michoacán, na costa ocidental do México — um dos estados mais violentos do país, devido à presença de cartéis do narcotráfico. Estava endereçada a uma morada em Manning, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

A Guardia Nacional mexicana não adiantou mais detalhes sobre a idade ou identidade das vítimas, nem sobre o motivo para o envio desta encomenda.

O envio de restos humanos requer autorização das autoridades de saúde, que, neste caso, não foi concedida.