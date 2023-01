TAP lança “megapromoção”

Campanha arrancou esta segunda-feira com voos de ida e volta a partir de 59€. Para reservar até dia 15.

A TAP lançou esta segunda-feira uma “megapromoção” com destinos um pouco por todo o globo. A campanha aplica-se a voos de ida e volta: destinos na Europa a partir de 59€, viagens para diferentes cidades africanas desde 119€ e ligações para o Canadá, EUA e Brasil a partir de 319€, 389€ e 549€, respectivamente.

No site, surgem ofertas para as classes Económica e Executiva. No primeiro caso, por exemplo, encontra-se Porto-Paris a 59€ para alguns dias de Setembro ou, a 64€, viagens de Lisboa para Barcelona, Sevilha e Luxemburgo.

Para destinos fora da Europa, surge Lisboa-Marraquexe a 120€, ilhas cabo-verdianas entre 267€ (Sal) e 314€ (São Vicente), ou aeroportos nos EUA a partir de 375€ (Newark). Lisboa-Cancún, destino balnear no México, está a 421€, para viagens de ida e volta entre finais de Junho, inícios de Julho. Voos entre Lisboa e Brasil surgem entre 436€ (Belo Horizonte) e 586€ (Recife).

Os preços promocionais são válidos para voos operados pela transportadora aérea portuguesa, reservados através do site da empresa, e para “estadas mínimas no destino de três dias (Europa e Norte de África) ou de cinco dias (restantes mercados) e máximas de um mês”, adianta a TAP em comunicado.

A campanha aplica-se a reservas realizadas entre 2 e 15 de Janeiro, para viajar até 15 de Dezembro, excluindo os períodos de Páscoa e pico do Verão (de 31 de Março a 17 de Abril, de 15 de Julho a 31 de Agosto e a quinzena entre Natal e Fim de Ano).

Além de voos com partida/regresso em aeroportos portugueses, a promoção pisca ainda o olho a quem chega ao país a partir dos EUA (destinos portugueses “a partir de 359€” e restante Europa desde 299€), do Canadá (Portugal a partir de 310€; restante Europa desde 359€) e do Brasil (663€ e 594€ respectivamente).