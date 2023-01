Segunda na TV: Dor e Glória, Pathos Ethos Logos e arquitectos em Simetrias

Cinema de Wong Kar Wai, um vampiro diferente, episódios históricos giros, música dos Lucky Duckies, receitas de Henrique Sá Pessoa e Era Uma Vez... A Vida são outras escolhas do dia.

CINEMA

Pathos Ethos Logos

TVCine Edition, 22h

Joaquim Pinto e Nuno Leonel filmam o que Luis Miguel Cintra descreveu como “um calhamaço que tudo vem mudar”. A palavra “calhamaço” justifica-se perante a voragem quase enciclopédica de um objecto que convoca e percorre dois mil anos de cultura e civilização humanas. São dez horas e 45 minutos de filme repartidos em três partes, cada uma com a sua personagem feminina ao centro. São exibidas entre hoje e quarta-feira.

Ao Sabor da Ambição

RTP2, 23h34

O filme que marcou a estreia na realização de Wong Kar Wai, em 1988, explora as vidas de gangsters nas ruas de Mongkok, em Hong Kong. Um baixo funcionário da máfia (Andy Lau) está dividido entre um romance com a prima (Maggie Cheung) e a lealdade para com o explosivo parceiro de crime (Jacky Cheung), cujas tentativas para ganhar reconhecimento resultam num ciclo de violência.

Dor e Glória

Cinemundo, 2h

O bem-sucedido realizador de cinema Salvador Mallo é agora um homem solitário, doente e em crise de inspiração, a reviver memórias da infância e juventude. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Julieta Serrano e Leonardo Sbaraglia nos papéis principais, Dor e Glória é uma história dramática de teor autobiográfico, escrita e dirigida por Pedro Almodóvar. Esteve nomeada para dois Óscares e, em Cannes, concorreu à Palma de Ouro e à Palma Queer, acabando por trazer do festival os prémios de melhor actor (Banderas) e banda sonora (Alberto Iglesias).

SÉRIE

Reginald the Vampire

SyFy, 22h15

Estreia-se, com episódio duplo, uma série que põe a comédia no vampirismo. O actor Jacob Batalon encarna Reginald, um rapaz que descobre ter os poderes dessas criaturas míticas, mas não a “embalagem” da maior parte dos seus pares, que são belos, sedutores e também algo fúteis.

DOCUMENTÁRIOS

Simetrias

RTP1, 22h03

Fátima Campos Ferreira assina este trabalho gravado na Fundação de Serralves, no Porto, que estabelece um diálogo entre dois dos mais conceituados arquitectos portugueses (ambos galardoados com o Pritzker): Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura. É também anfitriã de uma conversa em que, frente a frente, “reflectem sobre a construção de momentos essenciais da vida e sobre a arquitectura como símbolo remoto da existência humana”, anuncia a RTP, e “discorrem sobre o que os une e os separa”.

Foto Simetrias RTP

História: As Partes Giras

National Geographic, 22h10

Estreia. Um presidente que quase foi comido, um conde que vendeu a Torre Eiffel, um James Bond da vida real, uma guerra que começou por causa de um balde roubado ou Átila perdido de amores. São acontecimentos deste tipo que compõem a série documental que revela “as partes engraçadas, perturbadoras e estranhas, mas que são as mais interessantes da nossa história”, assegura o canal. É composta por oito episódios, dois para ver hoje e os restantes debitados nas próximas segundas-feiras.

MÚSICA

The Lucky Duckies - 35 Anos de Carreira no Coliseu de Lisboa

RTP1, 23h01

Rock ‘n’ roll ao estilo americano dos anos 1940 a 60, ao serviço de um espectáculo revivalista, nostálgico e cheio de glamour. Eis a cartilha da banda que, a 29 de Abril, foi ao Coliseu dos Recreios celebrar o 35.º aniversário.

CULINÁRIA

ComTradição pelo Mundo

24Kitchen, 15h

Novos episódios do programa em que o chef Henrique Sá Pessoa expande os horizontes gastronómicos além-fronteiras e imprime o seu cunho a pratos da cozinha internacional.

INFANTIL

Era uma Vez… A Vida

RTP2, 10h18

O canal público repõe, desde o início, a série animada francesa dos anos 1980 que explica em detalhe como funciona o corpo humano desde A origem da vida (o episódio de hoje), através de narrativas simples em que os componentes do organismo são personagens em acção. Fica em emissão de segunda a sexta, no Espaço Zig Zag.