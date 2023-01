Grupo ambiental Extinction Rebellion vai suspender protestos no Reino Unido

O segmento britânico do grupo ambientalista Extinction Rebellion revelou este domingo que vai fazer uma pausa em actos de perturbação pública para trazer mais pessoas a bordo da sua campanha pela acção urgente para combater as alterações climáticas.

Os protestos do grupo de raiz incluíram, anteriormente, o encerramento de estradas e pontes chave no centro de Londres, o bloqueio de refinarias de petróleo, a destruição de janelas na sede do banco Barclays e a pulverização de sangue falso sobre o edifício do Ministério das Finanças.

Numa declaração intitulada "We quit", a Extinction Rebellion UK disse que, nos quatro anos em que tem vindo a tomar medidas directas, muito pouco mudou, com as emissões a continuarem a aumentar.

"Neste novo ano, fazemos uma resolução controversa para nos afastarmos temporariamente da perturbação pública como táctica primária", anuncia o grupo.

"O que é agora mais necessário é perturbar o abuso de poder e o desequilíbrio, para criar uma transição para uma sociedade justa que trabalhe em conjunto para pôr fim à era dos combustíveis fósseis. Os nossos políticos, viciados na ganância e inchados de lucros, não o farão sem pressão."

O grupo disse também que iria concentrar-se no reforço em números e na construção de pontes para aumentar o seu poder e influência.

O governo britânico está em vias de aprovar uma nova lei para dificultar aos cidadãos a realização de protestos tumultuosos, tais como a suspensão das redes de transportes públicos ou a interrupção do fornecimento de combustível, dando à polícia maiores poderes para os gerir e impedir.

A Extinction Rebellion avançou que planeia cercar as Câmaras do Parlamento a partir de 21 de Abril com 100 mil pessoas.

"Este ano, damos prioridade à assistência em detrimento da prisão e às relações em detrimento dos bloqueios de estradas, se estivermos juntos tornamo-nos impossíveis de ignorar", defendem os activistas.