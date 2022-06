O mundo está a arder. Precisamos de uma revolução das renováveis

Nero foi notoriamente acusado de tocar lira enquanto Roma queimava. Hoje, alguns líderes têm atitudes ainda piores. Estão, literalmente, a deitar achas na fogueira. À medida que as consequências da invasão russa da Ucrânia se propagam por todo o mundo, a resposta de algumas nações à crescente crise de energia tem sido reforçar a aposta nos combustíveis fósseis e investir milhares de milhões de dólares a mais no carvão, no petróleo e no gás, que são as principais causas do agravamento da emergência climática.