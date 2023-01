A marmelada de Odivelas “entrou” na UE e o “manjar dos deuses” ganhou asas

Estima-se que a Marmelada branca de Odivelas seja produzida há cerca de 700 anos. Nasceu pelas mãos e saber das monjas bernardas da Ordem de Cister do Mosteiro de Sº Dinis e Sº Bernardo. Viveu muitos anos fechada entre as paredes do templo como doce de reis e fidalgos, mas foi graças às freiras que a receita original saiu para as ruas e ainda hoje é produzida. Em Setembro, recebeu uma importante classificação da União Europeia. E se já era famosa, elogiada e muito consumida, mais o passou a ser a partir dessa data. O PÚBLICO foi saber quem está autorizado a produzir a receita original do doce, como é feito e qual a sua história.