Dia Mundial do Elástico

Eu tentei. Durante 30 anos da minha vida, Deus sabe que tentei. Casinos, hotéis, festas de aldeia, casas de amigos, Lisboa, Porto e Albufeira. Acho que só me faltou a neve, mas aí o investimento era demasiado elevado para a quantidade de sacrifício que envolvia. Tentei de calças de ganga e camisola larga, tentei de vestido elegante e salto agulha. Ouvi Xutos e Pontapés, música clássica e Quim Barreiros. Tentei com marisco e com frango assado. Brindei com copos trazidos directamente de Murano numa viagem fantástica e com copos de plástico descartável comprados no Intermarché. Tentei tudo e de todas as maneiras. Até que desisti.