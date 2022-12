A crise e o PS

A atual crise governativa pode constituir um momento de mudança não só no Governo e no PS, mas no país. Depois dos seis anos de José Sócrates, dos quatro de Passos Coelho e dos sete de António Costa, Portugal vai a caminho de quase duas décadas (quase uma geração!) de governação sobressaltada, com ténues capacidades de ultrapassar as dificuldades estruturais do país e com perspetivas de futuro pouco animadoras.