Pelé e Xuxa: o estranho amor entre o Rei do Futebol e a futura Rainha dos Baixinhos

Antes de se tornar a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, 58 anos, namorou o Rei do Futebol, Pelé. A apresentadora declarou em entrevistas recentes que o jogador foi o seu primeiro amor. O relacionamento dos dois durou seis anos, e começou no início da década de 1980.

O casal conheceu-se numa sessão de fotografia para a capa da revista Manchete, em que Pelé aparecia no meio, rodeado por quatro mulheres vestidas com roupas douradas, entre elas, Xuxa e Luiza Brunet. Então, a apresentadora tinha 17 anos.

"Na foto, eu saí virada para ele, com a mão dele na minha perna. Aí todo o mundo queria saber quem era a modelo que o Pelé ficou mais viradinho", contou Xuxa, numa entrevista em Janeiro de 2021 ao jornalista Luis Erlanger.

"[Pelé foi] uma pessoa importante para mim, talvez o meu primeiro amor", afirmou ela na mesma conversa. "Todo mundo que estava comigo dizia: 'Nossa, como ela está apaixonada, como ela está de quatro pelo Pelé'", completou ela.

No seu livro Memórias, Xuxa afirmou que inicialmente o jogador ficou interessado na modelo Luiza Brunet, mas como a agora empresária era comprometida, a iniciativa não deu certo.

No mesmo dia das fotografias, Pelé convidou Xuxa para jantar, mas ela disse que não podia porque era menor de idade e morava longe. O craque não se deu por vencido, e decidiu ligar para falar com o pai da futura apresentadora.

"No dia seguinte, meu pai me fala: 'Um guri [rapaz] acaba de ligar aqui para casa dizendo que era o Pelé, imagina! Eu falei que era a rainha Isabel II e desliguei o telefone na cara dele'", escreve Xuxa no seu livro.

Posteriormente, eles saíram, mas o irmão de Xuxa teve de acompanhar o casal. "Foi bastante complicado", recorda.

"Primeiro homem"

No livro, Xuxa revela também que inicialmente o relacionamento não foi para a frente porque ela era virgem. "Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem."

Depois de afastados, a modelo conta no mesmo livro que a sua primeira vez foi com um homem da sua idade —Pelé era 23 anos mais velho que Xuxa. "Um pouco mais tarde, eu e Pelé começámos a namorar. Foi o primeiro homem mesmo", escreve em Memórias.

Em Setembro de 2021, a apresentadora publicou no Instagram uma foto antiga, tirada pelo rei do futebol quando eles namoravam. Na imagem, ela tinha 18 anos.

"Acreditem, essa sou eu, em East Hampton, nos EUA, casa do Pelé (ele que tirou a foto). Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, uns óculos que vinham com nariz, um chapéu que ele ganhou e ficava andando pela casa de personagem. 'Louquinha de pedra'", escreveu Xuxa na legenda da publicação.

Pelé se pronunciou poucas vezes sobre o namoro com a apresentadora. No livro, Xuxa disse ter ficado magoada pelo ex-jogador ter dito que o que eles viveram foi uma "amizade colorida", e não um relacionamento sério. "Não fui avisada."

Traição

Ela também afirmou que tem "sentimentos contraditórios" quando pensa na época do namoro, e que Pelé a traiu muitas vezes. "Ele tinha mais de uma personalidade: o Pelé, para todo mundo, e o Dico, para mim. O Dico era aquele que jogava buraco [às cartas] com minha mãe, que era o meu namorado. E, às vezes, ele me falava [na terceira pessoa]: 'O Pelé precisa sair hoje'. E nessas [saídas] eu era traída loucamente", disse.

"Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'", revelou.

Profissionalmente, Xuxa disse que Pelé a influenciou a aceitar participar do filme erótico "Amor Estanho Amor" (1982), em que a sua personagem seduzia um menino de 12 anos. "Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para fazer assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: 'Faz por causa do meu amigo'. Fiz e me estrepei [prejudiquei]", afirmou numa entrevista ao programa da Eliana (SBT), em 2019, sem dar o nome do tal amigo.

Por quase três décadas, a apresentadora conseguiu proibir na justiça a comercialização da longa-metragem de Walter Hugo Khouri, que conta também com a presença de Tarcísio Meira, Vera Fischer e Mauro Mendonça. O filme foi finalmente exibido na TV, no Canal Brasil, em Fevereiro de 2021.