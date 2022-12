Com 500 mil mortes por ano, é “urgente” ter uma vacina para a bactéria Streptococcus A

A preocupação com as recentes infecções da bactéria Streptococcus pyogenes do grupo A é constante na conversa com o virologista Jerome H. Kim, mas não é em tom de surpresa. Este cientista norte-americano acompanha há décadas esta bactéria, que mata cerca de 500 mil pessoas todos os anos a nível mundial. Também por isso, está cada vez mais convencido de que vamos ter, num futuro próximo, uma vacina contra estas infecções que considera “urgente”. Ao PÚBLICO põe a fasquia nos “próximos cinco a seis anos”.