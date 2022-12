Montenegro diz que PS traiu a confiança dos portugueses

O líder do PSD considerou esta quinta-feira que o PS traiu a confiança dos portugueses, sublinhando que um primeiro-ministro e um Governo "de truques, habilidades e trapalhadas" geram instabilidade.

Numa publicação na rede social Twitter ao início da manhã, depois da demissão, na quarta-feira à noite, do ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro diz que o PSD continuará a exigir "as explicações que faltam".

"O PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam e continuaremos a construir a Alternativa que dará ESPERANÇA a Portugal. NOVA FORÇA, NOVO CAMINHO", escreveu Montenegro.

Um PM e um Governo de truques, habilidades e trapalhadas geram instabilidade. O PS traiu a confiança que o povo lhe concedeu. O PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam e continuaremos a construir a Alternativa que dará ESPERANÇA a Portugal. NOVA FORÇA, NOVO CAMINHO — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) December 29, 2022

A demissão de Pedro Nuno Santos foi conhecida na quarta-feira à noite, na sequência do caso da indemnização de meio milhão de euros recebida pela secretária de Estado Alexandra Reis quando saiu da TAP.

A saída do ministro das Infra-estruturas do Governo aconteceu 24 horas depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.

"Face à percepção pública e ao sentimento colectivo gerados em torno" do caso da TAP, Pedro Nuno Santos decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão", já aceite pelo primeiro-ministro António Costa, refere num comunicado divulgado na quarta-feira à noite pelo Ministério das Infra-estruturas e da Habitação.

O comunicado acrescenta que, "no seguimento das explicações dadas pela TAP, que levaram o ministro das Infra-estruturas e da Habitação e o ministro das Finanças a enviar o processo à consideração da CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e da IGF [Inspecção-Geral de Finanças], o secretário de Estado das Infra-estruturas [Hugo Santos Mendes] entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão".

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio milhão de euros por sair antecipadamente, em Fevereiro, do cargo de administradora executiva da transportadora aérea, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos e, em Junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Este mês, foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro.

A decisão de indemnizar Alexandra Reis foi criticada por toda a oposição e questionada até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que "há quem pense" que seria "bonito" prescindir da verba.