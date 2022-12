Da indemnização de meio milhão aos BMW: as cinco polémicas recentes na TAP

Foi este sábado avançado que Alexandra Reis, nova secretária de Estado do Tesouro, recebeu uma indemnização de 500 mil euros da TAP em Fevereiro. Em Outubro deste ano, foi noticiado que a mesma empresa havia escolhido para directora uma amiga da presidente. No início do mesmo mês, a TAP encomendara 79 carros BMW para renovar a sua frota. Em Junho de 2021, dois funcionários exibiam-se a fazer recrutamentos em Madrid na mesma altura em que a companhia aérea negociava o despedimento colectivo de 200 pessoas. Dois anos antes, a empresa de aviação distribuíra aos administradores prémios cujo total ultrapassou o milhão de euros. Nos últimos três anos e meio, as crises que envolvem a empresa já enchem pelo menos uma mão.