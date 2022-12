Demissão de Pedro Nuno expõe António Costa aos ataques da oposição

A demissão do ministro das Infra-estruturas e da Habitação não serviu de pára-raios às críticas que unem a oposição, incluindo até socialistas, na exigência de "explicações" adicionais do Governo, em particular do ministro das Finanças e do primeiro-ministro, quanto aos contornos do caso em torno da secretária de Estado demissionária Alexandra Reis. Mais, ao perder em Pedro Nuno Santos um dos ministros com maior peso político do executivo, António Costa ficou ainda mais exposto e vulnerável perante os ataques dos partidos da oposição, que aproveitam a pressão exercida pelo próprio Presidente da República para encostar o Governo às cordas e isolar o líder socialista.