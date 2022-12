Parlamento de Israel aprova novo Governo

Benjamin Netanyahu volta a ser primeiro-ministro, à frente daquele que é considerado o executivo mais extremista da história do país.

O novo Governo de Israel, liderado, de novo, por Benjamin Netanyahu, foi aprovado pelo Parlamento.

Com 63 votos a favor no Parlamento de 120 deputados, o Governo do antigo-novo primeiro-ministro conseguiu, sem surpresas, uma maioria.

A coligação é composta pelo Likud, de Netanyahu, pelo Sionismo Religioso, um partido de extrema-direita, pelos partidos ultra-ortodoxos Shas e Judaísmo Unido da Tora e pelo radical Noam.

Centenas de pessoas protestaram contra o novo Governo, considerado o mais extremista da história do Estado de Israel. No seu discurso, Netanyahu prometeu que a democracia no país não estava em causa.

Mas muitas das acções prometidas deixam antever o contrário, especialmente uma proposta em que o Supremo perderá o poder de declarar ilegais leis do Parlamento – na ausência de uma Constituição, o Supremo fiscaliza se a legislação está de acordo com as chamadas Leis Básicas do país, que incluem disposições para respeitar direitos humanos.

Houve ainda nos últimos dias a aprovação de uma série de leis para responder a reivindicações dos parceiros de coligação de Netanyahu – que exigiram aprovação prévia à assinatura dos acordos de coligação.

Entre elas está uma lei para permitir que uma pessoa condenada por corrupção possa ser ministro (a “lei Deri”, para permitir a que o chefe do Shas seja ministro), outra para dar mais poderes sobre a polícia à pasta da Segurança, que será entregue a Ben-Gvir, e ainda para uma alteração à lei de não-discriminação que permita discriminar pessoas por motivos religiosos (por exemplo, um dono de um hotel pode invocar a sua religião para não receber hóspedes homossexuais).

Há ainda promessas de permitir a separação entre homens e mulheres em cada vez mais locais e ocasiões (a que é feita actualmente é à margem da lei), ou de anexar a Cisjordânia, ainda que não lhe seja chamado anexação – mas no programa do Governo, o primeiro ponto diz que o povo judeu tem “direito exclusivo e inalienável a todas as partes da Terra de Israel”, o que inclui um objectivo declarado de aumentar os colonatos na Cisjordânia, território palestiniano ocupado que os palestinianos reivindicam para um Estado.