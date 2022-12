Milhões de norte-americanos abandonaram os EUA. Porquê? E para onde foram?

Após a reeleição de George W. Bush, em 2004, e as eleições de Donald Trump e de Joe Biden, em 2016 e 2020, as pesquisas no Google sobre a emigração de cidadãos dos Estados Unidos para o Canadá dispararam, e o mesmo voltou a acontecer em Junho passado, depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter revertido o direito constitucional ao aborto. Segundo as sondagens do instituto Gallup, pelo menos 15% dos norte-americanos dizem que querem abandonar o país de forma permanente, e uma percentagem ainda mais elevada admite sair em determinadas circunstâncias.