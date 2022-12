Forças Armadas sérvias baixam nível de alerta com o acalmar da situação no Kosovo

União Europeia saudou a “liderança responsável” do Presidente sérvio e do primeiro-ministro kosovar.

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, ordenou a diminuição do nível de alerta das Forças Armadas, que desde segunda-feira estavam em prontidão de combate, depois de nas últimas horas se terem adoptado medidas para fazer baixar a tensão na zona norte do Kosovo.

A presidência confirmou à agência de notícias Tanjug esta decisão, que chega apenas umas horas depois de que Vucic anunciasse a retirada das barricadas. Fontes citadas pela agência sérvia confirmaram na quinta-feira o início do levantamento dos bloqueios impostos pela comunidade sérvia.

Os bloqueios começaram a 10 de Dezembro, depois da mobilização para protestar pela detenção do ex-polícia sérvio-kosovar Dejan Pantic. As autoridades kosovares autorizaram na quarta-feira que o antigo agente pudesse passar a prisão domiciliar até ao final da investigação, depois de gestos desanuviamento de ambas as partes.

O esvaziamento da tensão foi saudado pela União Europeia, através do seu Alto Representante da Política Externa, Josep Borrell, que se mostrou contente pela diplomacia ter permitido “reduzir as tensões” no Kosovo, com especial reconhecimento da “liderança responsável” de Vucic e do primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti.

“A violência não pode ser uma solução”, disse Borrell, que pediu a seguir que se avance rapidamente no diálogo entra sérvios e kosovares, progresso que se tornou “urgente” e onde a UE exerce como mediadora.

O representante da política externa europeia também agradeceu a contribuição dos Estados Unidos e da NATO para aliviar a tensão.

Vucic ordenou na noite de quarta-feira a retirada das barricadas no norte do Kosovo, onde a tensão tem vindo a acumular nos últimos meses, na chamada guerra das matrículas. O Presidente sérvio alertou, no entanto, que o levantar de todas as barricadas tardaria ainda de 24 a 48 horas.

A polícia kosovar informou esta quinta-feira que vários veículos foram incendiados numa das barricadas, na zona de Mitrovica, de acordo com a Kosovapress. Não houve danos pessoais, dizem as autoridades.