Covid-19: EUA e Itália entre os países que vão impor restrições a quem viaja da China

Autoridades norte-americanas justificam obrigatoriedade de testes negativos com “falta de transparência” do Governo chinês sobre o número de infectados e receios de “potenciais novas variantes”.

Estados Unidos, Itália, Índia, Japão ou Malásia são alguns dos países cujos Governos aprovaram nos últimos dias restrições à entrada de cidadãos vindos da República Popular da China, que incluem a obrigatoriedade de apresentação de testes negativos à covid-19 antes do embarque no avião ou à chegada ao destino. O objectivo é evitar a sobrecarga dos serviços de saúde e unidades hospitalares e a propagação descontrolada de possíveis novas variantes.

Em causa está a reabertura das fronteiras chinesas e a possibilidade de os seus cidadãos viajarem para fora do país a partir do dia 8 de Janeiro, sem terem de fazer isolamento no regresso, numa altura em que a China enfrenta uma nova vaga de casos, por ter começado a desmantelar a política “covid zero” e levantado a maioria das restrições pandémicas dos últimos três anos.

Em sentido inverso, os Governos de Portugal, do Reino Unido, de França ou da Austrália anunciaram que, por enquanto, não vão impor limites ou reforçar as medidas sanitárias a quem chega aos seus países vindo da China.

“Neste momento, e de acordo com a informação disponível, não estão previstas alterações nos procedimentos ou medidas adicionais, mantendo-se em curso a vigilância genómica do SARS-CoV-2 através do Laboratório Nacional de Referência”, informou o Ministério da Saúde português, em declarações à agência Lusa na quarta-feira.

Num comunicado divulgado também na quarta-feira, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA justificou a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à covid-19 ou de certificado de recuperação para a entrada de viajantes vindos da China e das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong com a “falta de transparência” das autoridades chinesas, entre outras “preocupações”.

“Os CDC estão a anunciar esta medida para retardar a propagação da covid-19 nos Estados Unidos perante o aumento dos casos na RPC [República Popular da China], tendo em conta a falta de dados epidemiológicos e genómicos virais adequados e transparentes da RPC”, informou a agência de saúde pública norte-americana.

“Estes dados são fundamentais para monitorizar eficazmente o aumento de casos e para reduzir a possibilidade de entrada [nos EUA] de uma nova variante que seja preocupante”, acrescentou ainda.

Segundo o jornal italiano La Reppublica, as autoridades locais já começaram a testar os passageiros chineses à chegada aos aeroportos de Milão. Num dos voos vindos da China, que aterrou no dia 26 deste mês na cidade do Norte de Itália – que foi o primeiro epicentro europeu da doença no início da pandemia em 2020 – 52% dos passageiros estavam infectados.

Para além de exigir testes negativos ou quarentenas obrigatórias a quem testa positivo à chegada, vindo da China, a Índia alargou as restrições a viajantes que vêm do Japão, da Coreia do Sul, da Tailândia ou de Singapura.

Fim da “covid zero”

O Governo chinês anunciou na segunda-feira que a reabertura quase total da sua economia no início do ano novo também inclui o fim da quarentena para quem entra no país vindo do estrangeiro e, no dia seguinte, as pesquisas de voos na Internet atingiram números bastante significativos.

A política “covid zero” – uma das abordagens de contenção da covid-19 mais restritivas do mundo, que assentava em confinamentos rigorosos e na testagem em grande escala da população chinesa – começou a ser gradualmente desmantelada a partir de Novembro e acelerada pelos protestos inéditos contra o regime, no final desse mês.

Como se esperava, o levantamento das restrições no país mais populoso do mundo fez com que a covid-19 se esteja a espalhar de forma quase descontrolada dentro da China e há já relatos de hospitais e casas funerárias em situação de quase ruptura.

As autoridades chinesas falam em alguns milhares de novos casos, mas os especialistas de outros países suspeitam que haja milhões de novos casos por dia.

A decisão da Comissão Nacional de Saúde chinesa de deixar de publicar informações diárias sobre infecções e mortes também torna praticamente impossível saber ao certo a verdadeira evolução da covid-19 no país.