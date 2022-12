Clínica queria desejar Feliz Natal a utentes, mas disse-lhes que tinham cancro

Utentes inscritos numa clínica de Askern, no Yorkshire do Sul, receberam uma mensagem com o diagnóstico de um “cancro do pulmão agressivo”. Mas era engano: a clínica queria desejar um Feliz Natal.

Os utentes inscritos numa unidade de medicina geral numa cidade do Yorkshire do Sul, no Reino Unido, receberam um susto no sapatinho. No dia 23 de Dezembro, receberam uma mensagem que lhes dizia que tinham “cancro do pulmão agressivo com metásteses”. Um engano da clínica de Askern, que pretendia ter enviado aos utentes votos de um Feliz Natal.

“Diagnóstico - cancro do pulmão agressivo com metástases. Obrigado", dizia a mensagem divulgada pela BBC, que ainda direccionava os destinatários para um fórum que permite a doentes com doenças terminais usufruírem de benefícios.

O susto só acabou por ser resolvido cerca de uma hora depois da primeira mensagem, quando os utentes voltaram a receber uma mensagem da Askern Medical Practice, pedindo desculpas pelo erro e explicando que a mensagem pretendida era de Feliz Natal e votos de boas entradas no Ano Novo.

Entre os oito mil utentes inscritos na unidade, uma das pessoas que recebeu a mensagem foi Sarah Hargreaves, que à BBC contou ter ficado “destruída” com a mensagem, visto estar à espera de resultados de exames.

"Tinha acabado de remover uma verruga e estava à espera do resultado de uma biopsia, e tinha estado no hospital quando o meu teste de esfregaço voltou anormal, por isso sim, estava muito preocupada”, contou. Tentou contactar a clínica, mas sem sucesso – à semelhança de outros utentes que tentaram contactar a unidade quando receberam a mensagem preocupante.

Carl Chegwin, outro utente, ficou indignado com o erro: “Apanhou-me completamente de surpresa… Não costumo ir ao médico, de repente tenho cancro. Fiquei a coçar a cabeça e a pensar ‘Eu fumo, saberão algo que eu não?”.

Quando recebeu o pedido de desculpas, considerou a situação inaceitável. A mensagem é suficiente para “quebrar uma pessoa”. “Acabaram de dizer a pessoas, dias antes do Natal, que têm cancro terminal no pulmão. Não podem fazer isso”, referiu. “Se foi um dos seus administradores a enviar a mensagem, então não confiaria neles nem para esvaziar os contentores do lixo”.

O grupo responsável pela gestão da clínica não comentou a situação. Dos oito mil utentes, não se sabe quantos terão recebido a mensagem.