Os perigos do TikTok para as nossas bocas

À medida que as redes sociais vão invadindo as nossas vidas, todos passamos a estar expostos a este tipo de situações. Por exemplo, o TikTok passou a ser, este ano, o motor de busca mais utilizado pela geração Z, ultrapassando o Google. E é precisamente esta rede social, que anda nas bocas do mundo, que potencia várias modas e algumas delas perigosas. É o caso das tendências relacionadas com a saúde oral (ou falta dela), que, por poderem ser tão facilmente partilhadas, chegam a um grande número de pessoas.

Que tendências são estas e que perigos podem trazer?

Um dos exemplos é a ação de limar os dentes, um comportamento já analisado e reprovado por tantos médicos dentistas, mas que continua a ser, infelizmente, posto em prática. Esta tendência consiste em utilizar uma lima de unhas nos dentes com o objetivo de os uniformizar, mas é altamente arriscada, por poder levar a consequências irreversíveis na boca. Dentes lascados ou mesmo partidos são um dos efeitos desta tendência, que pode também afetar as próprias gengivas.

No futuro, uma pessoa que tenha limado os seus dentes sem supervisão médica poderá mesmo ter de usar implantes dentários, para reparar os danos causados.

Outro exemplo é o de tirar o aparelho ortodôntico com a ajuda de um alicate, em casa. Ainda que a remoção do aparelho seja um momento muito esperado por quem o utiliza, este procedimento deve ser realizado em consulta por um profissional qualificado.

A ferramenta usada pelos médicos ortodontistas é a única indicada para retirar os aparelhos, sendo que o próprio processo exige que o médico retire com o máximo cuidado cada bracket. Caso contrário, os dentes podem ficar com lesões, bem como com resíduos de resina — a “cola” usada para sustentar os brackets —, o que leva a que os dentes não fiquem homogéneos. Além disso, retirar o aparelho ortodôntico pressupõe que exista, depois, a colocação de aparelhos de contenção para garantir o sucesso do tratamento. Retirar o aparelho em casa nunca deve ser opção.

O último exemplo que trago é o creme com carvão ativado, que, aparentemente, “clareia os dentes”. É preciso alertar para o facto de não existir qualquer comprovação científica de que o carvão tenha esse efeito nos dentes. Pelo contrário, sabe-se que o carvão tem um efeito de abrasão dentária, ou seja, danifica o esmalte.

O “clareamento” é, por isso, uma erosão mascarada. Também as gengivas ficam afetadas com o uso do carvão ativado, podendo originar recessão gengival, ou seja, perda de tecido gengival e exposição dos dentes. Para quem realmente procura melhorar a estética dentária, as facetas dentárias podem ser uma opção a considerar, por serem um procedimento supervisionado pelo médico dentista.

Há tendências boas e tendências más. No que diz respeito às relacionadas com a saúde oral, garanta sempre que procura a ajuda prévia de um médico dentista para perceber se realmente as deve aplicar no seu quotidiano. Nem tudo o que parece é, especialmente na Internet.

