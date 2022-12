Costa pede mais tempo para responder às 12 perguntas do PSD sobre banca

O Governo pediu mais tempo para recolher a informação necessária para responder às perguntas enviadas em Novembro pela bancada parlamentar do PSD em relação ao envolvimento do primeiro-ministro António Costa para que fossem esclarecidas as declarações do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, quer sobre a resolução do Banif, quer sobre o afastamento da empresária Isabel dos Santos do BIC.

No documento ao qual o PÚBLICO teve acesso, lê-se que "conforme informação proveniente do gabinete do senhor primeiro-ministro" é requisitada a "prorrogação do prazo de resposta" uma vez que está "ainda em curso a recolha de informação para resposta à mesma, que se reveste de alguma complexidade por reportar a acontecimentos ocorridos há mais de seis anos".

O pedido de prorrogação do prazo de resposta foi feito ainda antes do Natal, a 23 de Dezembro, um mês depois das perguntas do PSD darem entrada no Parlamento. O documento é dirigido ao presidente da Assembleia da República e assinado pelo gabinete da ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

O que quer saber o PSD

No conjunto de perguntas dirigidas directamente a António Costa, o PSD afirma que é “da maior relevância que se faça um profundo apuramento das interacções entre o primeiro-ministro e do ex-governador”, afirmando ser “do interesse nacional” que António Costa preste “com a brevidade possível os devidos esclarecimentos”.

Em causa estão as declarações do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro O Governador, sobre alegadas intromissões políticas de António Costa no âmbito do afastamento da empresária angolana Isabel dos Santos do banco EuroBIC e na precipitação da resolução do banco Banif”

Cerca de um mês depois e sem respostas, o líder do PSD aproveitou o jantar de Natal do partido, a 21 de Dezembro, para acusar o primeiro-ministro de se comportar como "dono disto tudo". "Eu quero perguntar porquê senhor primeiro-ministro? Então, afinal, não se passava nada, não tinha tudo falta de sustentação, não era tudo atentatório da honra? Então era fácil de responder, está na hora de responder. Não responde, porque é este o padrão deste Governo”, atirou Luís Montenegro.

Segundo as contas de Montenegro, são mais de 20 os governantes que o PS já impediu de prestar esclarecimentos no Parlamento. “Agora baldam-se ao esclarecimento, é um Governo que não merece a maioria que tem”, disse.

As 12 perguntas