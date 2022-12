Tomada de posse de Lula tem uma convidada especial: cadelinha adoptada por Janja

Em Novembro, a socióloga disse que o animal subiria a rampa do Planalto no dia 1 de Janeiro. Resistência, que foi adoptada pela primeira-dama enquanto Lula estava preso, já chegou a Brasília.

Resistência, cadela do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da socióloga Rosângela da Silva, conhecida por Janja, está em Brasília para a posse presidencial, que acontece no próximo domingo, dia 1 de Janeiro.

A cadelinha foi adoptada em Curitiba enquanto Lula estava preso. Em Novembro, após a vitória eleitoral, Janja havia dito que o animal de estimação subiria a rampa do Palácio do Planalto na posse do petista. “As pessoas da vigília sempre falaram que a Resistência ia subir a rampa do Planalto. Resistência estará lá”, disse na altura.

Resistência e seu inseparável patinho já estão em Brasília para a posse! Ela está ansiosa para encontrar com vcs. Estamos trabalhando muito para garantir que todos participem dessa festa histórica com toda segurança. #AlegriaVaiTomarPosse #LulaPresidente pic.twitter.com/fPincV5yKv — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 26, 2022

Nesta segunda-feira, Janja registou a chegada da cadelinha à capital com uma fotografia publicada no Twitter. “Resistência e seu inseparável patinho já estão em Brasília para a posse! Ela está ansiosa para se encontrar convosco”, escreveu a socióloga.

Desde que saiu da prisão, Lula e a socióloga vivem juntos. No começo do ano, mudaram-se para a capital paulista. Além de Resistência, o casal tem uma outra cadela de estimação chamada Paris.