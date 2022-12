Novo Governo israelita abre a porta à discriminação religiosa

Netanyahu garante que não vai aplicar cláusula acordada com outro partido. Parlamento prepara-se para aprovar o novo governo na quinta-feira.

Benjamin Netanyahu anunciou esta segunda-feira ao Parlamento que tem um governo pronto, ainda que se mantenham alguns obstáculos no seu caminho – incluindo um acordo de coligação com uma cláusula que está assinada, mas que o próprio primeiro-ministro indigitado diz que não será concretizada, e que permitirá discriminação com base religiosa.