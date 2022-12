Morreu o mentor da Expo-98: António Mega Ferreira

Escritor, poeta, jornalista presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém e da Parque Expo, tornou-se conhecido da maioria dos portugueses como comissário da Expo 98.

António Mega Ferreira, escritor, jornalista e gestor cultural cujo nome ficou indelevelmente associado a projectos como a Expo 98 e o Centro Cultural de Belém (CCB), morreu esta segunda-feira aos 73 anos, segundo uma nota publicada no site da Presidência da República.

Nascido em Lisboa em 1949, o seu nome tornar-se-ia uma referência incontornável (ainda que por vezes polémica) da cultura e do pensamento portugueses do pós-25 de Abril, sobretudo pela ligação a projectos que alavancaram a imagem da então jovem e periférica democracia ávida de inscrever-se no espaço europeu. Foi comissário executivo da grande exposição mundial que transformou para sempre a zona oriental de Lisboa, a Expo 98, cuja candidatura tinha já liderado, e depois presidiu à Parque Expo, ao Oceanário de Lisboa e ao Pavilhão Atlântico, equipamentos que ficaram como legado desse ambicioso projecto de comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses à Índia. Outra das suas funções mais reconhecidas foi a presidência da Fundação Centro Cultural de Belém (2006-2012), em substituição de João Fraústo da Silva.

Formado em Direito e Comunicação Social, Mega Ferreira foi também jornalista e editor, tendo fundado as revistas Ler (com Francisco José Viegas como chefe de redacção) e Oceanos. Trabalhou no Jornal Novo, no semanário Expresso, n’O Jornal, na agência ANOP e foi chefe de redacção do serviço de informação da RTP2 e do Jornal de Letras. Publicou mais de 40 obras, experimentando a ficção, o ensaio, a poesia e a colectânea de crónicas. Aliás, o livro Crónicas italianas (Sextante, 2021) venceu em Setembro o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga da Associação Portuguesa de Escritores.

“Colega desde o Liceu Pedro Nunes até ao fim do curso na Faculdade de Direito de Lisboa, um amigo de sempre, jornalista da imprensa e da televisão, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor, gestor cultural, António Mega Ferreira foi uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último meio século”, lê-se na nota de Marcelo Rebelo de Sousa. "O trabalho de António Mega Ferreira enquanto gestor (na Expo, depois no CCB, mais tarde na Metropolitana) deixaram um pouco na sombra o escritor, ainda que, nas últimas duas décadas, se notasse um renovado empenho nas obras de criação, fossem poemas, romances biográficos, livros de crónicas ou de viagens, monografias, ensaios cultos, até ao seu último livro, um dicionário de palavras que deixámos de usar, mas que mantêm o travo da história vivida e da História colectiva."

“Esteta, entusiasta, erudito, conviviam na personalidade de Mega Ferreira o comprometimento cívico e a distância irónica. Foi um dos melhores da sua e minha geração no campo da cultura. Presto-lhe a minha homenagem sentida”, escreve ainda o Presidente da República na nota emitida na manhã desta segunda-feira.

A sua saída do CCB deu-se durante o primeiro Governo Passos Coelho (PSD) e com a Cultura sob a alçada do secretário de Estado Francisco José Viegas. O seu mandato não foi renovado. Na altura, o PÚBLICO recordava que Mega Ferreira se descrevia como "socialista não filiado" e que foi durante o seu mandato no CCB que a instituição sofreu profundas transformações, algumas das quais ainda com lastro actual: perdeu o Centro de Exposições, onde nascia o Museu Colecção Berardo, de que não era apoiante, e que agora está prestes a desaparecer. Foi o decisor que pôs fim à popular Festa da Música, substituída pelos Dias da Música, de menor dimensão. Foi criticado por aumentar o peso da música no CCB, mas também foi responsável pela criação de um programa de residências para orquestras e a figura dos artistas associados

Propunha para o CCB a construção de dois novos módulos, com biblioteca, auditório e multiusos, que estava no papel desde o projecto original de Manuel Salgado e Vittorio Gregotti. Entretanto, em 2018, abria-se concurso para completar o centro cultural com os famosos módulos 4 e 5— há mais de 25 anos no papel, o CCB ganharia um novo complexo de hotelaria (módulo 5) e mas o módulo 4 seria afinal para comércio.

Mais recentemente, entre 2013 e 2019, segundo a Agência Lusa, foi director executivo da AMEC — Metropolitana, a instituição cultural sem fins lucrativos que gere a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Academia Nacional Superior de Orquestra, o Conservatório de Música da Metropolitana e a Escola Profissional Metropolitana.

António Mega Ferreira lançou este ano Roteiro Afectivo das Palavras Perdidas (Tinta-da-China).