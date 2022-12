Uma memória também pessoal de António Mega Ferreira

“Conheci” o António Mega Ferreira em 1975, era ele redactor do Jornal Novo e eu um leitor embrenhado na militância política. Ele como redactor, eu ainda apenas como leitor, segui-lhe as pisadas no Expresso, onde, curioso e diletante como era, ele escrevia não só sobre livros, sua paixão, como sobre os mais diferentes motivos, filosofia política (a então chamada Nova Filosofia, com André Glucksmann e Bernard-Henri Levy em ruptura com o maoísmo e o comunismo), cinema (O Grande Magnata, de Elia Kazan) e mesmo música pop (Hotel California, dos Eagles).