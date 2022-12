Taliban ordenam às ONG que proíbam as mulheres de trabalhar

Com os taliban no poder, as mulheres foram afastadas de muitas profissões e instituições de ensino, passaram a ter de cobrir o cabelo e a viajar com um acompanhante masculino.

As autoridades taliban no Afeganistão ordenaram todas as organizações não-governamentais (ONG) locais e estrangeiras a impedir as mulheres de trabalhar. A informação surge numa nota do Ministério da Economia do Afeganistão e representa a mais recente repressão das liberdades das mulheres no país.

Desde que os taliban regressaram ao poder, em Agosto de 2021, as mulheres foram afastadas de muitas profissões e instituições de ensino, passaram a ter de cobrir o cabelo e foram impedidas de viajar sem um acompanhante masculino.

A nota do Ministério da Economia do Afeganistão explica que as funcionárias não estão autorizadas a trabalhar até nova ordem, porque algumas não tinham aderido à interpretação da administração do código islâmico de vestuário para as mulheres.

Não ficou imediatamente claro se a ordem se aplicava às agências das Nações Unidas, que têm uma grande presença no Afeganistão.

O comunicado surge dias depois de a administração dirigida pelos taliban ter dito às universidades para fechar as portas às mulheres, suscitando uma forte condenação global e alguns protestos e fortes críticas dentro do Afeganistão.

Segundo o ministro da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício afegão, Mohamad Khalid Hanafi, a reabertura dos centros educativos, encerrados desde a chegada ao poder dos taliban, “depende em grande medida da criação de um ambiente cultural e religioso decente".