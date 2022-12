Portugal alinha-se com o sul da Europa num alívio fiscal nas startups

Portugal vai aliviar a tributação dos rendimentos de trabalhadores cujas empresas paguem em espécie (opções sobre acções), eliminando por completo o IRS a que estavam sujeitos no momento da atribuição das chamadas stock options e cortando para 14%, ou seja para metade, a taxa efectiva aplicável sobre as mais-valias que possam ser geradas no momento em que um trabalhador decida vender essas acções ou perca a qualidade de residente em Portugal.