Sexta na TV: um formigueiro de amor, mães, mistérios e canções de Natal

CINEMA

Operação Secreta

TVCine Top, 21h30

O ano é 1943. A Alemanha nazi ganha território e poder. Os Aliados decidem atacar a Sicília. Face ao sério risco de verem as suas tropas trucidadas, recorrem a uma manobra de diversão, arquitectada por dois oficiais dos serviços secretos britânicos, com a ajuda do jovem Ian Fleming (futuro autor de romances de espionagem tão famosos como a saga de 007).

Realizado por John Madden e escrito por Michelle Ashford, o filme baseia-se em factos reais, narrados na obra do historiador Ben Macintyre. Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, Johnny Flynn e Jason Isaacs compõem o elenco.

Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)

AXN, 22h

Depois de romper com Joker, Harley Quinn mete-se numa parceria improvável para impedir que um vilão tome Gotham de assalto. Eis o mote desta comédia de acção, aventura e contornos feministas, inspirada em personagens da DC Comics, que continua a história de Esquadrão Suicida, de David Ayer. A realização é de Cathy Yan; o guião, de Christina Hodson. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor assumem as personagens.

O Amor Acontece

Fox Life, 22h20

Comédia romântica cheia de estrelas, à medida da quadra. É numa Londres em preparativos para o Natal que se passa a primeira longa-metragem realizada por Richard Curtis (argumentista de O Diário de Bridget Jones, Notting Hill e Quatro Casamentos e Um Funeral), à volta de oito casais que vão lidando com o amor. O filme tornou-se um dos maiores sucessos do género, muito graças às interpretações de Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Liam Neeson, Rowan Atkinson e Lúcia Moniz.

Family Romance, LLC

RTP2, 23h07

Numa empresa que oferece serviços de actores para substituírem os clientes, um funcionário vai ocupar o lugar do pai desaparecido de uma menina de 12 anos. Werner Herzog realiza este drama ficcional, de inspiração documental, sobre solidão, isolamento e artificialidade.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Netflix, streaming

Rian Johnson levou a sequela do seu sucesso Knives Out: Todos São Suspeitos para a Netflix e para a Grécia. É lá que o detective Benoit Blanc vai tentar resolver mais um mistério, agora envolvendo um grupo de amigos reunidos numa ilha para o seu encontro anual. Daniel Craig vem acompanhado por uma rara aparição de Edward Norton e ainda por Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ou Dave Bautista.

SÉRIE

Mães: Amor e Vida

RTP2, 13h39

Estreia de uma série espanhola ambientada no serviço de pediatria de um hospital e focada em quem ali tem os filhos internados durante muito tempo. O enredo desenvolve-se sobretudo em torno das mães e das formas como arranjam força para enfrentar a situação, ao mesmo tempo que têm de lidar com as rotinas no trabalho, com as relações amorosas e com o resto da família. Os 13 episódios vão para o ar de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIO

Cidades sob Ameaça

Odisseia, 22h30

Como evitar que Veneza fique submersa? Esta é uma das questões colocadas no primeiro episódio de uma série que avalia o impacto das alterações climáticas em quatro cidades icónicas. Segue-se a visita a Tóquio. Para a semana, é a vez de Nova Iorque e Amesterdão.

MÚSICA

As 7 Canções de Natal

RTP2, 20h54

Produzidas pela RTP2, são sete canções natalícias interpretadas por outros tantos artistas: António Zambujo, Buba Espinho, Vitorino Salomé, Cristina Branco, João Gil, Nancy Vieira e Ana Bacalhau. Compostas por Gil e escritas por Maria do Rosário Pedreira, sucedem-se em segmentos, como videoclipes, em que a dança vai ajudando a ilustrar cada música.

INFANTIL

A Formiga Z (V. Orig.)

AXN Movies, 9h59

Z está farto de ser o irmão do meio numa família de milhões. Um dia, conhece Bala, a filha da rainha, que também está cansada da rotina. Mesmo antes de saber que é a princesa, fica perdidamente apaixonado por ela. Para a voltar a ver, toma o lugar de um amigo na parada militar e acaba por ir parar à guerra. Produzido pela DreamWorks em 1998, A Formiga Z é um filme de animação em forma de fábula política e social. Woody Allen empresta a voz (e as expressões faciais) a Z, liderando um elenco em que também entram Gene Hackman, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Christopher Walken, Danny Glover, Anne Bancroft e Dan Aykroyd.