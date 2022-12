No carrossel da francofonia

Neste ano em que a língua francesa foi honrada com o Nobel, vimos ser reeditadas algumas das obras da agraciada Annie Ernaux e publicou-se pela primeira vez em Portugal O Acontecimento (Livros do Brasil). Anseia-se agora a tradução de Le jeune homme, que a Gallimard publicou em Maio. 2022 deu-nos também a descobrir outros três premiados escritores francófonos, cujas obras estavam inéditas em Portugal. O romance A Mais Secreta Memória dos Homens, que recebeu o Goncourt em 2021 e fez com que o senegalês Mohamed Mbougar Sarr se tornasse no primeiro autor da África subsaariana a receber o mais prestigiado prémio literário francês, é uma homenagem aos escritores Roberto Bolaño e Yambo Ouologuem e também ao Livro do Desassossego, numa mescla de géneros literários. Mohamed Mbougar Sarr reflecte sobre o que há de político no gesto da escrita e no amor pela literatura neste romance que mantém o leitor num movimento de carrossel que não queremos que acabe.