O ano de todas as lições

Passado o tempo de pandemia e confinamento, aprendemos todos a retomar prazeres e hábitos. Nada melhor do que revisitar Montaigne, não só lendo os seus famosos Ensaios, mas também passando em revista a excelente análise de Sarah Bakewell, que ilumina a escrita do famoso filósofo francês do século XVI. E por falar em pensamento, Julian Barnes cria a personagem de Elizabeth Finch, uma professora de Cultura e Civilização que, ao morrer, deixa papéis, notas, aulas e pensamentos soltos a um aluno que tenta desvendar a complexidade das ideias iconoclastas inovadoras e enigmáticas dessa admiradora do revolucionário imperador romano Juliano, o Apóstata.