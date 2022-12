Filhos ilegítimos?

Em Dezembro de 2013, na Ucrânia, uma mãe de substituição, a troco de dinheiro, deu à luz o João e o Jaime, na sequência de um acordo celebrado com os progenitores beneficiários, a Joana e o seu marido, Júlio. O Júlio era o pai biológico dos filhos e as autoridades ucranianas emitiram certidões de nascimento para as crianças, identificando a Joana como mãe e o Júlio como pai. Em Fevereiro de 2014, as crianças foram com os progenitores para a Dinamarca.