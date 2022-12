Desplataformização: uma nova modalidade de solitária na era digital

Depois da vaga de protestos contra a política de “covid zero”, o Governo chinês flexibilizou algumas das suas medidas restritivas. Se as deslocações no território deixaram de ser rastreadas com a desactivação da app que vigiava os movimentos da população, o suavizar desta modalidade de monitorização foi, todavia, acompanhado pela actualização do regulamento do ciberespaço, que restringe agora ainda mais a actividade digital dos cidadãos.