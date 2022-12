Pode ser que seja “o princípio do fim da política de covid-zero” na China

Protestos como não se viam há anos na China parecem ter levado as autoridades a rever a sua estrita política de covid zero para controlar as infecções de SARS-CoV-2 no país. Sem qualquer menção às manifestações contra os confinamentos que se generalizaram em várias cidades do país nos últimos dias, a vice-primeira-ministra chinesa, Sun Chunlan, admitiu esta quinta-feira que podemos estar a entrar “numa nova situação”.