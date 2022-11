Protestos contra confinamentos da covid-19 na China transformam-se em contestação ao regime

As manifestações contra a política rígida de combate à covid-19 na China, conhecida como “covid zero”, chegaram a Xangai e Pequim e adoptaram um tom antigovernamental, algo raríssimo num regime em que as exibições públicas de oposição política são altamente censuradas.

Foi em Xangai, a cidade mais populosa da China, que os protestos atingiram um nível pouco comum, quando um grupo de pessoas começou a entoar slogans contra o regime do Partido Comunista Chinês e o seu Presidente, Xi Jinping, exigindo a sua demissão, no sábado à noite. A maioria das manifestações prolongou-se noite dentro até às primeiras horas de domingo. Foi mobilizado um forte contingente policial e foi estabelecido um perímetro de segurança em torno da Wulumqi Road, baptizada em homenagem a Urumqi, onde se concentrou grande parte dos manifestantes. Foi detida pelo menos uma pessoa, diz a Reuters.

Outras acções de protesto foram organizadas no campus da Universidade Tsinghua, em Pequim, em que algumas pessoas apareceram a segurar cartazes em branco – símbolo de contestação à censura promovida pelo regime contra posições dissonantes. Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas a gritar “Não aos testes PCR, queremos liberdade!” ou a dirigir frases de apoio aos habitantes de Urumqi.

A onda de protestos começou na sexta-feira em Urumqi, capital da província de Xinjiang, onde os habitantes têm sido sujeitos a uma das mais estritas medidas de confinamento em todo o país. Um incêndio num prédio de apartamentos que matou dez pessoas desencadeou manifestações contra a estratégia governamental anticovid-19. Muitos moradores acreditam que os trabalhos de resgate no prédio foram prejudicados pela insistência das autoridades em manter as pessoas encerradas nas suas casas.

Entretanto, o governo regional de Xinjiang disse estar disponível para aliviar algumas medidas de confinamento nas áreas de Urumqi – onde as pessoas estão proibidas de sair de casa há quase cem dias – em que a situação epidemiológica esteja mais controlada. No entanto, parece que as tentativas de acalmar a frustração de grande parte da sociedade, cansada de inúmeros períodos de confinamento, medidas drásticas que limitam a liberdade de circulação, imposição de testes para realizar praticamente qualquer actividade e encerramento de vários estabelecimentos, vieram tarde.

Na semana passada, os trabalhadores da maior fábrica de iPhones do mundo, em Zhengzhou, organizaram um enorme protesto contra a obrigatoriedade de permanecerem nas instalações por causa do aparecimento de um surto. Há também relatos de problemas na resposta a casos de emergência por causa dos protocolos sanitários que ainda se mantêm e causam atrasos nestes processos.

Todas estas medidas configuram a estratégia da “covid zero”, que tem sido privilegiada pelo Governo chinês. Quase três anos depois do aparecimento do vírus SARS-CoV-2 em Wuhan, as autoridades chinesas continuam a implementar medidas muito rígidas de confinamento como resposta a qualquer surto que apareça, o que por vezes implica a proibição de circulação de milhões de pessoas de uma dada região durante meses a fio. Xangai, por exemplo, uma cidade de 25 milhões de habitantes, foi sujeita a um confinamento geral durante dois meses este ano.

Há relatos de que a transmissão dos jogos do Campeonato do Mundo de futebol, no Qatar, onde é possível ver milhares de adeptos nas bancadas sem utilizar máscara e com comportamentos sociais amplamente diferentes dos que são prescritos pelos códigos sanitários chineses, também serviu como fonte de indignação junto da sociedade chinesa, cada vez mais perplexa pela insistência na estratégia da “covid zero”.

A política promovida pelo regime de Xi Jinping foi inicialmente bem acolhida pela sociedade chinesa, sobretudo porque foi considerada fundamental para que a China conseguisse manter um número muito baixo de mortes associadas à covid-19. No entanto, com a progressão do processo de vacinação e o levantamento de restrições em praticamente todo o planeta, são cada vez mais os chineses que não percebem a manutenção da abordagem.