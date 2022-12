China força fábricas a orientar produção para combater a covid-19

Com o alastramento de casos de covid-19 na China, depois de Pequim ter aliviado as medidas de confinamento, verificou-se uma carência de produtos de saúde para combater os efeitos da doença. Agora, de acordo com o Financial Times, as autoridades públicas regionais estão a exigir às fábricas das suas regiões que dêem prioridade às suas encomendas, envolvendo fármacos (como o Ibuprofeno), testes rápidos e máscaras de protecção, em detrimento dos restantes clientes, privados.

A requisição de produtos, refere o FT, envolve dezenas de fábricas, numa fase em que Pequim começou a distribuir à população, de forma gratuita, medicamentos para combater a febre. “Esperámos muito tempo por um alívio das restrições, mas foi tudo tão rápido que os governos regionais, sistemas de saúde e as empresas que fazem parte da cadeia de abastecimento não estavam preparadas”, afirmou um responsável das autoridades públicas de Nanjing.

De acordo com o FT, Xu Xiaoyue, director adjunto do departamento económico de Zhejiang (no Leste da China), afirmou na semana passada que 22 fornecedores da região estavam a operar com as suas linhas de montagem directamente supervisionadas por responsáveis do governo de modo a aumentar a produtividade. Isso, afirmou o responsável chinês, fez subir a produção de testes de antigénio em 76% numa semana. O mesmo se passa em outras unidades fabris.

Ontem, e pelo segundo dia consecutivo, Pequim reportou zero mortes por covid-19, apesar de, como noticiou a Reuters, trabalhadores de empresas funerárias locais terem afirmado que a procura aumentou, fazendo aumentar os preços.

A expectativa é a de que a subida de novos casos se acentue depois do período de festas, particularmente o novo ano lunar (a passagem de ano na China), que acontece no próximo dia 22 de Janeiro.

Indústria solar e do carvão afectadas

O aumento das infecções com covid-19 também está a afectar o sector energético. De acordo com a Bloomberg, que cita um comunicado da China Silicon Industry Association divulgado na quarta-feira, as produtoras de painéis solares estão a confrontar-se com uma diminuição do ritmo de fabricação, que se prevê de curta duração, estando a 60%/70% da capacidade normal.

No carvão, na zona de Shanxi, uma das principais regiões relacionadas com esta matéria-prima, 10 minas tiveram de suspender a produção, e outras 31 diminuíram a sua capacidade. Por outro lado, o encerramento de fábricas conduziu a uma diminuição, mesmo que ligeira, do consumo de carvão nas centrais de produção de electricidade, numa altura em que tenderia a aumentar por causa do combate ao frio.