China em esforço para tratar doentes com covid

País aumenta capacidade de unidades de saúde. A segurança foi apertada num crematório dedicado à covid, com relatos de outro estar já com problemas pelo aumento de mortes.

As autoridades chinesas estão a reforçar os serviços de saúde, estabelecendo “clínicas de febre” para casos suspeitos fora dos hospitais, quando o sistema começa a dar sinais de dificuldade em lidar com o aumento de casos de doença por covid-19 depois do volte-face na chamada "política de covid zero".