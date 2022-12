Zelensky e Biden: mais do que um abraço

Zelensky na Casa Branca é muito mais do que um produto de propaganda. É um sinal que sublinha o erro dos que, como Putin, acreditavam que as democracias estavam condenadas à degenerescência.

A dado passo da conferência de imprensa com Vlodimir Zelensky, o presidente da mais poderosa nação do planeta afirmou: “Vamos ganhar esta guerra”. A declaração pode ser, na aparência, óbvia, irrelevante, soberba ou arriscada. Mas, na sua essência, define não apenas o significado da visita do presidente ucraniano a Washington, como tudo o que de mais relevante está a acontecer no nosso tempo. No “vamos ganhar” de Joe Biden estão os Estados Unidos, a Europa, os que defendem a democracia, o respeito pela soberania dos estados, a autodeterminação dos povos, a civilização ou a paz.