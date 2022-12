Filme Mistida, de Falcão Nhaga, junta-se ao festival de Clermont-Ferrand

O filme Mistida, do realizador português Falcão Nhaga, foi seleccionado para o Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand (França), onde já estão outros filmes portugueses, revelou a organização.

Este festival, que é o maior dedicado à curta-metragem em todo o mundo, começa a 27 de Janeiro e decorre até 4 de Fevereiro. Mistida será apresentado no programa African Perspective. Produzido pela Escola Superior de Teatro e Cinema, é o filme de fim do curso de realização de Falcão Nhaga, de 21 anos, de ascendência guineense e cabo-verdiana. A curta-metragem é protagonizada por Bia Gomes e Welket Bungué e esteve este ano em vários festivais, incluindo o La Cinef, em paralelo ao Festival de Cannes.

"Uma mãe imigrante, aflita das costas, liga ao filho para que ele a ajude a carregar os sacos de compras para casa. Durante o percurso, os dois conversam sobre o futuro através do passado, numa revinda às suas amarguras e alegrias", lê-se na sinopse de Mistida.

Na semana passada, o Festival de Clermont-Ferrand anunciou os filmes escolhidos para várias secções competitivas, entre os quais se encontram seis filmes portugueses ou com co-produção portuguesa. Na competição internacional, estão os filmes de animação Ice Merchants, de João Gonzalez, O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, e Slow Light, dos polacos Przemyslaw Adamski e Katarzyna Kijek, co-produzido por Portugal pela Cola Animation.

Na competição internacional, estão ainda as ficções As Sacrificadas, de Aurélie Oliveira Pernet, e Um Caroço de Abacate", de Ary Zara, enquanto na competição Lab está Please make it work, de Daniel Soares.

O cartaz oficial do festival de Clermont-Ferrand foi desenhado pela realizadora e ilustradora portuguesa Regina Pessoa.