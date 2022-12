Pioneira da beleza supersized Jamie Lopez morre aos 37 de complicações cardíacas

Criadora do Babydoll Beauty Couture e estrela do reality show Super Sized Salon, Lopez chegou a pesar 380 quilos e abriu o seu salão de beleza em Las Vegas, EUA, sem conseguir sair da cama.

A estrela do programa Super Sized Salon Jamie Lopez morreu, na segunda-feira, em Las Vegas, EUA, depois de ter sofrido complicações cardíacas, as quais, avançou o site TMZ, a tinham levado ao hospital durante o fim-de-semana. Tinha 37 anos.

“Lamentamos anunciar, com grande dor, a morte da fundadora e proprietária do Babydoll Beauty Couture, a lendária Jamie Lopez”, informou o salão na conta oficial de Instagram. “Pedimos, em nome da família Babydoll, que nos dêem tempo para processar esta enorme perda. (...) Sofremos uma perda extraordinária e agradecemos o tempo e o espaço para sofrer em paz.”

Jamie Lopez, que chegou a pesar 380 quilos, idealizou um salão de beleza capaz de acolher mulheres com excesso de peso depois de ter “sofrido uma tremenda discriminação na indústria da beleza”, explicou, em 2017, numa publicação do Facebook, em que confidencia sobre a vez em que partiu uma cadeira num cabeleireiro por causa do seu peso. “Aqui, no meu salão, as nossas cadeiras são especialmente trabalhadas para aguentar até 800 libras (360 quilos).”

No entanto, a fundadora do espaço não marcou presença na inauguração. Então, Lopez não conseguia sair da cama devido ao excesso de peso. Mas isso não a impediu de ser uma activista da positividade, não permitindo que o seu corpo a definisse nem que fosse motivo para sentir vergonha.

No último ano, criou a série Super Sized Salon, que foi transmitida pela WE, em que foi possível acompanhar a sua perda de peso (num ano, passou de 380 para 200 quilos) e se testemunhou a primeira vez em que entrou no seu próprio salão.

Actualmente, Jamie Lopez preparava-se para iniciar as filmagens da segunda temporada do programa que acompanha o dia-a-dia de um salão e das suas clientes XXL.