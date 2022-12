Sonae troca Banco CTT pelo Bankinter no crédito ao consumo

Parceria no Cartão de Universo, que tem “mais de um milhão de clientes”, será detida em partes iguais com o grupo espanhol.

A Sonae voltou a mudar de parceiro financeiro no cartão Universo, anunciando esta terça-feira uma parceria com o Bankinter Consumer Finance, detida em partes iguais pelos dois accionistas. Em causa a garantia de crédito ao consumo e outros serviços de âmbito financeiro ao cartão de crédito do grupo português.

De acordo com informação divulgada pelo grupo Sonae (proprietária do PÚBLICO), o Universo “conta com mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros”.

Pelo caminho fica a parceria com o Banco CTT, com o mesmo âmbito, assinada em Abril de 2021, que terminará a 31 de Dezembro de 2023, data em que o Universo terá uma opção de compra da carteira de crédito existente nesta instituição.

Antes do Banco CTT, o parceiro financeiro da segunda fase de lançamento do Cartão Universo (inicialmente criado em associação como BPI) era o BNP Paribas.

“A Sonae e o Bankinter celebraram um acordo de princípio para a criação de uma joint-venture que prevê a combinação dos negócios do Universo, entidade gestora do portefólio de produtos e serviços financeiros do grupo Sonae, e do Bankinter Consumer Finance em Portugal, entidade gestora da oferta de produtos e serviços de crédito ao consumo do Bankinter em Portugal”, anunciou a empresa em comunicado ao mercado.

Detida em 50% por cada uma das entidades, a conclusão da transacção “incluirá uma due diligence bilateral, a negociação de contratos vinculativos e as necessárias aprovações regulatórias”, refere o grupo português no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Citado no comunicado de imprensa, João Dolores, CFO da Sonae, refere que “ao longo dos últimos anos, o Universo tem vindo a afirmar-se como um operador de referência no mercado português de serviços financeiros, alavancando a vertente digital e contribuindo para reforçar o desempenho dos negócios do grupo e do seu ecossistema de parceiro”. A parceria com o Bankinter “tem a ambição de alavancar este trajecto de sucesso para constituir um operador líder no crédito ao consumo em Portugal”, acrescenta o responsável.

Alterações de conjuntura

A Sonae não avança qualquer explicação para a escolha de um novo parceiro, e o Banco CTT apenas refere que “a alteração significativa do contexto macroeconómico e financeiro global justifica a necessidade de as partes revisitarem os termos subjacentes ao acordo”.

No comunicado enviado à CMVM, a instituição financeira pertencente ao CTT – Correios de Portugal refere que “o acordo então celebrado permitiu ao Banco CTT rentabilizar o seu balanço, em particular a sua base de recursos, e consolidar as suas competências nas áreas de risco de crédito ao consumo”, e “ao Universo continuar a crescer, atingindo uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros”.

A instituição financeira refere ainda que “o Universo assumirá, de forma progressiva, ao longo do próximo ano a responsabilidade pelas actividades de financiamento e de risco de crédito”, estando previsto “que a exposição líquida do Banco CTT a cartões de crédito Universo se venha a reduzir gradualmente durante o próximo ano e que no fim de 2023 o Universo venha a assegurar a compra das exposições existentes nessa altura”.