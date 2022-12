‘¡Abuela la la la la!’: a “avó” que se tornou viral no apoio à Argentina

Nas últimas semanas, no final de cada jogo vencido pela Argentina, Maria Cristina Mariscotti saía à rua com a bandeira do seu país e juntava-se aos festejos numa esquina do seu bairro. Os vídeos tornaram-se virais e, neste domingo, não foi excepção. A mulher de 76 anos voltou a sair, desta vez, vestida a preceito para celebrar a vitória no Campeonato do Mundo. Os cânticos foram os mesmos de sempre: ‘¡Abuela la la la la! ¡Abuela la la la la!’