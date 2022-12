Centeno: Portugal está “mais preparado” para resistir a subida dos juros

Com a inflação a persistir e os juros a dispararem, o Banco de Portugal acredita que o elevado nível do emprego compensa os impactos negativos. E aconselha o Governo a “reduzir o défice e a dívida”.

Perante o impacto de uma inflação persistente e de uma subida das taxas de juro, as famílias e empresas portuguesas estão mais bem preparadas do que em anteriores crises e isso irá permitir, apesar do forte abrandamento da actividade que já se regista, que a economia evite uma recessão e cresça 1,5% durante o próximo ano, sem subida do desemprego.