O Cazaquistão independente representa 20 milhões de cidadãos livres

A independência é o maior feito e a principal riqueza de qualquer Estado. Diferentes nações alcançam a independência de diferentes maneiras – através de tratados, revoluções, guerras ou movimentos de libertação nacional. A independência do Cazaquistão tornou-se possível na sequência da desintegração da URSS, no seio da qual já estávamos há mais de 70 anos.

No entanto, não deveríamos cometer o erro de pensar que esta aquisição foi uma prenda para nós. A independência do Cazaquistão constituiu sempre o sonho dos nossos antepassados. Chegámos à nossa independência após dois séculos e meio de luta. Poderá encontrar muitas páginas dramáticas de confronto com o regime colonial czarista e o sistema de comando e administração soviético na história do nosso país. Tem havido guerras, fomes, revoltas e exílio.

É simbólico que a Lei Constitucional sobre a Independência do Estado da República do Cazaquistão, adotada a 16 de dezembro de 1991, coincida com uma das páginas mais dramáticas da história moderna do Cazaquistão. Eram os acontecimentos de 1986, quando os nossos estudantes, a nossa juventude, se opuseram à ditadura do núcleo soviético, que se tornaram uma espécie de gatilho para a conquista da nossa soberania.

Quatro anos mais tarde seria adotada a Declaração "Sobre a Soberania do Estado da República Socialista Soviética do Cazaquistão" – mais um passo em direção à independência da república. Este documento consagrou então a indivisibilidade e inviolabilidade do território do Cazaquistão. A República obteve o direito de conduzir uma política externa independente, tornando-se um verdadeiro sujeito de direito internacional. Mais tarde foi constituído o Conselho de Segurança, foram tomadas medidas para criar um exército independente. O local de ensaio nuclear de Semipalatinsk foi encerrado; renunciámos voluntariamente ao quarto maior arsenal nuclear.

Naquela época, o espaço político na república expandiu-se visivelmente, surgiram mais de 100 organizações e movimentos públicos de partidos políticos. Como resultado, o ambiente político no Cazaquistão era favorável à conquista da independência. A desintegração da União Soviética, a criação da Comunidade de Estados Independentes, e o "desfile de soberania" das antigas repúblicas soviéticas precipitou a adoção da Lei da Independência do Cazaquistão.

A referida Lei proclamou o Cazaquistão um Estado independente com um sistema separado de organismos governamentais, um sistema económico independente, o seu próprio exército e uma cidadania única. Já em 2 de março de 1992, a República do Cazaquistão foi um dos primeiros dos novos Estados das antigas repúblicas soviéticas a ser admitido nas Nações Unidas e a tornar-se membro de muitas organizações internacionais e regionais de renome.

A proclamação da independência do Estado foi o maior acontecimento na vida não só dos cazaques, mas também de outros povos que vivem no território do Cazaquistão. Foram criadas condições para o renascimento e desenvolvimento da cultura, tradições e língua. Aos cazaques que em tempos foram forçados a abandonar o país durante o regime comunista foi dada a oportunidade de regressar à sua pátria histórica. Até à data, mais de um milhão dos nossos compatriotas já regressaram ao Cazaquistão.

Como salienta o Presidente Kassym-Jomart Tokayev: "A independência do Estado não é apenas uma declaração. A construção de uma independência genuína é um trabalho diário e meticuloso, uma política calibrada e consistente. Só sobreviveremos como nação no mundo global se tivermos um Estado forte e independente."

Os principais objetivos da quarta década são um Estado forte e uma nação competitiva. Estamos a formar uma identidade nacional qualitativamente nova, adaptada aos novos desafios do nosso tempo

Como disse o Presidente Tokayev, a história do Cazaquistão independente pode ser convencionalmente dividida em três períodos, e cada um deles tem o seu próprio significado histórico especial. Ele descreveu a primeira década como a altura de estabelecer os alicerces para o novo Cazaquistão. Durante este período foram aprovados símbolos estatais, foi formado um sistema de poder eficaz, foi introduzida uma moeda nacional, foram criadas as Forças Armadas, foi adotada a Constituição e foram estabelecidas relações diplomáticas com Estados estrangeiros. O Cazaquistão tornou-se membro de organizações internacionais de renome.

A segunda década é um período de expansão dos horizontes do nosso estatuto de Estado. Ao longo destes anos, a posição do país foi significativamente reforçada, e o seu potencial económico aumentou. Legalizámos as nossas fronteiras, implementámos o programa "Património Cultural" e repensámos a nossa história. A nova capital, Astana, tornou-se um símbolo nacional. Foram lançados grandes projetos de infraestruturas de transporte, tais como Cinturão e Rota e o corredor internacional Europa Ocidental-China Ocidental.

O centro comercial Khan Shatyr desenhado por Norman Foster, ao fundo ©Tomer Ifrah O centro comercial Khan Shatyr desenhado por Norman Foster, ao fundo ©Tomer Ifrah Talan Towers ©Tomer Ifrah Hotel Triumph Astana, ao fundo ©Tomer Ifrah Hotel Triumph Astana, ao fundo ©Tomer Ifrah Emerald Towers, ao fundo ©Tomer Ifrah O interior do Teatro Nacional Kulyash Baiseitova, Astana ©Tomer Ifrah Ginásio no interior de arranha-céus ©Tomer Ifrah A praia artificial fica dentro de um centro comercial e contém areia importada das Maldivas ©Tomer Ifrah A praia artificial fica dentro de um centro comercial e contém areia importada das Maldivas ©Tomer Ifrah A construção, em Astana, mantém-se a um ritmo vertiginoso ©Tomer Ifrah Monumento Árvore da Vida ©Tomer Ifrah Apart-hotel Northern Lights Tower ©Tomer Ifrah Astana tem 835 mil habitantes ©Tomer Ifrah Astana tem 835 mil habitantes ©Tomer Ifrah ©Tomer Ifrah,©Tomer Ifrah O Palácio Presidencial é uma réplica da Casa Branca ©Tomer Ifrah ©Tomer Ifrah ©Tomer Ifrah Fotogaleria O centro comercial Khan Shatyr desenhado por Norman Foster, ao fundo ©Tomer Ifrah

Na terceira década, atingimos patamares ainda maiores no nosso desenvolvimento. Com o objetivo de entrar nos 30 países desenvolvidos do mundo, foi adotada a Estratégia "Cazaquistão-2050", foram implementados programas de grande escala em várias esferas, incluindo o programa de desenvolvimento industrial acelerado e inovador, "Nurly Zhol", "100 Passos Concretos". Juntamente com as reformas políticas e económicas, foi dada especial atenção à modernização espiritual.

Como referiu o meu Presidente, os principais objetivos da quarta década são um Estado forte e uma nação competitiva. Para este fim, prosseguimos as reformas políticas e económicas e a modernização da consciência pública; estamos a formar uma identidade nacional qualitativamente nova, adaptada aos novos desafios do nosso tempo.

O Cazaquistão é um jovem Estado democrático situado na junção da Europa e da Ásia. O nosso país segue consistentemente um rumo estratégico no sentido de uma participação profunda e efetiva nas estruturas de integração existentes – Organização das Nações Unidas (ONU), Comunidade dos Estados Independentes (CEI), Organização para Cooperação de Xangai (SCO), Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia (CICA), Organização de Cooperação Económica (OCE), desenvolvendo a cooperação bilateral com todos os países do mundo. O que dá liberdade de manobra e abre oportunidades de integração nas relações económicas e políticas globais.

As atividades dos representantes do Cazaquistão em organizações da ONU estão em expansão. O Cazaquistão tornou-se membro do Conselho de Informação, do Comité da Assembleia Geral da ONU para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, e coopera estreitamente com o Conselho Internacional de Controlo de Estupefacientes da ONU. A adesão do Cazaquistão às principais organizações monetárias e financeiras –​ o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, a OMC, etc. – revela-se fundamental. A importância da adesão a organizações regionais é realçada pela participação do país no Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD), no Banco Islâmico de Desenvolvimento (BIsD), na Carta Europeia da Energia, etc.

É com particular orgulho que notamos que o Cazaquistão foi o primeiro Estado da CEI a presidir à organização internacional da OSCE em 2010. Onze anos mais tarde, na nossa capital, foi realizada outra cimeira de chefes de Estado ou de Governo dos Estados participantes na OSCE, que adotou um documento de particular importância histórica – a Declaração de Astana. Este é, sem dúvida, o nosso verdadeiro sucesso. Estamos abertos a tudo que seja positivo e que a civilização humana tenha acumulado.

A independência do nosso país consiste nos direitos e liberdades individuais de todos e cada um dos seus 20 milhões de cidadãos. Portanto, o Dia da Independência é considerado um feriado especial para todos os cidadãos do Cazaquistão. Como a maioria dos feriados públicos, é utilizado para mostrar a diversidade cultural e étnica dos povos e nacionalidades que habitam a República.

Tradicionalmente neste dia, nas cidades e aldeias do Cazaquistão, realizam-se celebrações populares, festivais, concertos, e na véspera do feriado são premiadas figuras culturais e artísticas cazaques, políticos, atletas e outras personalidades de destaque.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico