Banco de Portugal: Economia abranda em 2023, mas evita recessão

Em linha com aquilo que foi feito pelo Banco Central Europeu (BCE) no dia anterior para toda a zona euro, o Banco de Portugal reviu esta sexta-feira em baixa as suas projecções de crescimento da economia portuguesa para os próximos dois anos, apontando para taxas de inflação mais elevadas e persistentes do que antes previsto. Ainda assim, acredita a entidade liderada por Mário Centeno, um cenário de recessão poderá ser evitado.

No boletim económico de Dezembro publicado esta sexta-feira, o Banco de Portugal prevê que, depois de um crescimento de 6,8% durante este ano (próximo dos 6,7% antecipados em Outubro), a economia irá abrandar de forma acentuada em 2023, conseguindo uma variação do PIB de apenas 1,5%. Em Junho, o banco central previa um crescimento no próximo ano de 2,6%. Para 2024 e 2025, a estimativa é a de um crescimento próximo dos 2%.

Estas previsões estão em linha com aquilo que tem vindo a ser afirmado, esta semana, pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Finanças, que reiteraram a confiança nas previsões feitas no OE, que aponta para um crescimento de 1,3% no próximo ano.

No que diz respeito à inflação, o Banco de Portugal viu-se forçado, mais uma vez, a ficar mais pessimista, traçando um cenário de inflação elevada que, embora com uma tendência decrescente, se prolonga até 2024. Assim, para este ano, a taxa de inflação agora estimada é de 8,1%, quando em Outubro o valor projectado era de 7,8%.

Em 2023, a inflação baixa, mas é ainda assim de 5,8%, bem mais do que os 2,7% previstos em Junho. E, em 2024, mantém-se ainda claramente acima do objectivo de 2% que o BCE traça para a totalidade da zona euro, cifrando-se em 3,3%.

Esta quinta-feira, o BCE também reviu em baixa as suas projecções de crescimento para os próximos anos, apontando ao mesmo tempo para uma inflação mais alta e acima da meta de 2% até 2025.

Apesar de ter agora perspectivas mais pessimistas do que em Junho, o Banco de Portugal continua ainda assim a acreditar que, apesar do efeito negativo que a inflação elevada tem no consumo privado (que quase estagna em 2023, com um crescimento de 0,2%), será possível a Portugal evitar uma recessão.

A estimativa de crescimento de 6,8% este ano pressupõe que, no último trimestre deste ano, o crescimento em cadeia ainda será positivo e o Banco de Portugal afirma que “o crescimento será contido no primeiro semestre de 2023”.

Aquilo que fará a economia abrandar é, de acordo com o banco central, “uma moderação das despesas das famílias, algum adiamento dos planos de investimento das empresas e um abrandamento das exportações”.