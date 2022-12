Ordem dos Advogados elege a terceira bastonária da sua história

A Ordem dos Advogados elegeu a terceira bastonária dos seus quase cem anos de história. Com 53 anos, Fernanda de Almeida Pinheiro venceu esta quinta-feira a segunda volta de uma corrida que disputou com Paulo Pimenta, com 10.539 votos, equivalentes a 59,2% da votação. Já o candidato derrotado ficou com 7245 votos, ou seja, 40,7%. Registaram-se ainda 2643 votos em branco.